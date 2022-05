La Main Bleue – circuit d’artistes Sud-Vienne, 3 juin 2022, Queaux.

La Main Bleue – circuit d’artistes

du vendredi 3 juin au lundi 6 juin à Sud-Vienne

LA MAIN BLEUE – Circuit d’Artistes du Sud-Vienne. 8ème édition les 4, 5 et 6 juin : 74 artistes ouvrent leurs ateliers ou exposent dans des lieux de patrimoine à Gouex, Persac, Queaux et Moussac dont les châteaux de La Mothe, Chamousseau et Puyrajoux, ainsi que la Villa des Roseaux, les Mornes, Pierre Taillée et le Couret. 30 peintres, 2 aquarellistes, 2 pastellistes, 2 dessinateurs à l’encre, 1 vitrailliste, 16 sculpteurs [ métaux, bronze, céramique, raku, bois, fer forgé, pierre, calebasses, ardoises, 8 photographes… et aussi de la poterie, de la marqueterie, de la coutellerie, de la calligraphie, des empreintes de plantes sur textile, des collages papier et origami Avec des démonstrations, des animation des dégustations et des concerts. Entrée libre Facebook Main Bleue – Instagram #lamainbleuecircuitdartistes

Entrée libre

Week-end 4, 5 et 6 juin la MAIN BLEUE- circuit d’artistes réunit 74 artistes à Gouex, Moussac, Persac et Queaux, (Sud-Vienne) qui ouvriront leurs ateliers ou exposeront dans des lieux de patrimoine.

Sud-Vienne 86150 Queaux Queaux Vienne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-03T20:30:00 2022-06-03T22:00:00;2022-06-04T10:00:00 2022-06-04T19:00:00;2022-06-05T10:00:00 2022-06-05T19:00:00;2022-06-06T10:00:00 2022-06-06T17:00:00