2022-04-27 – 2022-04-27 Les vacances des tous petits sapiens (3-6ans) Le mercredi à 10h30, pendant les vacances scolaires, faites entrer les plus jeunes à tous petits pas dans la Préhistoire à travers des ateliers de découverte ludiques ! LA MAIN A LA PATE :

A travers l'histoire contée d'un enfant du Néolithique, découvre l'argile, l'invention de la terre cuite et fabrique ton objet !

+33 5 49 05 12 13

