AMICALEMENT VAMP LA MAILLETTE / LOCMINE Locmine, 21 janvier 2024, Locmine.

La Lucienne des Vamps et sa nièce Solange reviennent avec un nouveau spectacleAmicalement VAMPUne comédie policière ébouriffante !Lucienne se fait violemment attaquer en pleine rue et voler son sac à main. Choquée, elle va tout faire pour retrouver ce précieux sac qui contient ses trésors personnels et embarquer Solange à la poursuite du voleur. Les neurones en ébullition, la socquette frétillante et la gaine audacieuse, ces drôles de dames vont mener l’enquête d’une façon très personnelle : indices, poursuites, vraies fausses pistes…Et si l’aventure se révélait plus dangereuse que prévue ? Du grand mystère, une enquête XXL digne des « Experts » qui ferait pâlir d’envie Julie Lescaut et Capitaine Marleau.

Tarif : 38.00 – 38.00 euros.

Début : 2024-01-21 à 16:00

LA MAILLETTE / LOCMINE RUE DES VENETES 56500 Locmine 56