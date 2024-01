l’association Le Souffle du Tao fête le nouvel an chinois La Maillerie Villeneuve-d’Ascq, samedi 17 février 2024.

l’association Le Souffle du Tao fête le nouvel an chinois Stand autour de la culture chinoise et démonstration de Tai Chi Chuan et Qi Gong Samedi 17 février, 10h00 La Maillerie Entée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-02-17T10:00:00+01:00 – 2024-02-17T17:00:00+01:00

Fin : 2024-02-17T10:00:00+01:00 – 2024-02-17T17:00:00+01:00

Le Souffle du Tao vous invite a fêter le nouvel an chinois

Au programme :

Démonstration et initiation de Tai Chi Chuan et Qi Gong

Conférence sur la médecine chinoise 11H /12H30 / 14H30

Stand :

– Calligraphie, ecriture de votre nom en chinois

– Exposition et vente de tableau

– Art du papier découpé et Bijoux

– Astrologie Chinoise

– Art du thé

– Maquillage pour les enfants

Venez nombreux

La Maillerie 220 Rue Jean-Jaurès 59650 Villeneuve d'Ascq Villeneuve-d'Ascq 59491 Nord Hauts-de-France

