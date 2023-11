La Maillerie en Fête ! La Maillerie Villeneuve-d’Ascq, 1 décembre 2023, Villeneuve-d'Ascq.

A l’occasion de ses 2 ans, La Maillerie, the place to be, à Villeneuve d’Ascq sera en Fête du 1er au 3 décembre !

Soirée disco, marché de créateurs, d’artistes et d’artisans, marché de Noël, atelier 0 déchet, brunch et gourmandises pour le plus grand plaisir des petits et grands. Une belle occasion de trouver le cadeau de Noël idéal et de passer un bon moment ! L’entrée est gratuite et de nombreuses surprises vous attendent

Au programme :

Vendredi 1er décembre, 17h – 23h : Les 2 ans de Biltoki : Disco party

Happy hour, Bar à vin et DJ set par la Biche et le Renard

Samedi 2 décembre, 12h -23h : Marché de Noël dans la cour de la Maillerie

Céramistes à la Poterie Family, Marché de producteurs avec Superquinquin, animations avec les Mains dans le Guidon, gourmandise avec les Saveurs du Potager, ateliers Zéro déchet avec la Maison ZD, artistes et vente de sapins

Playground Market édition de Noël au Grand Playground

50 créateurs, 10 tatoueurs, des talks sur les nouvelles façons de consommer, Café éphémère par Tsrarine

Les 2 ans de Biltoki : Disco party

Atelier boules à facettes, bar à vin, sculpture de ballons, bar à paillettes et concert disco

Dimanche 3 décembre, 11h – 18h : Marchés de Noël et brunch au Grand Playground

Brunch chez Biltoki et Heavy Brique

La Maillerie 220 Rue Jean-Jaurès 59650 Villeneuve d’Ascq Villeneuve-d’Ascq 59491 Nord Hauts-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-01T17:00:00+01:00 – 2023-12-01T23:00:00+01:00

2023-12-03T11:00:00+01:00 – 2023-12-03T18:00:00+01:00