Partez à la découverte de la Maillerie !

Niché au cœur de la métropole lilloise, à l’interface des communes de Croix et de Villeneuve d’Ascq au sein d’une vaste zone de reconversion industrielle, un quartier pas tout à fait comme les autres s’apprête à voir le jour. Un quartier tourné vers ses futurs habitants qui garde en mémoire le passé des lieux. Ce projet, c’est La Maillerie. Equipez-vous d’un casque, de bottes et d’un gilet et venez découvrir ce bel exemple de requalification urbaine en plein cœur de la Métropole Européenne de Lille !

RV 220 rue Jean Jaurès à Villeneuve d’Ascq devant l’estaminet O’Stam

Vendredis 24 novembre, 22 décembre, 19 janvier, 23 février et 22 mars de 10h à 12h

Gratuit sur réservation : https://www.helloasso.com/associations/office-de-tourisme-de-villeneuve-d-ascq/evenements/partez-a-la-decouverte-de-la-maillerie-hiver-23-24

Conditions

Chaussures plates et tenue adaptées exigées

Tout accompagnateur n’ayant pas effectué de réservation au préalable peut se voir refuser l’entrée

Renseignements au 06 08 93 19 26 ou sur ot@villeneuvedascq-tourisme.eu

