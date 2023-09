Inauguration supermarché coopératif et participatif à la Maillerie La Maillerie Villeneuve-d’Ascq Catégories d’Évènement: Nord

Villeneuve-d'Ascq Inauguration supermarché coopératif et participatif à la Maillerie La Maillerie Villeneuve-d’Ascq, 30 septembre 2023, Villeneuve-d'Ascq. Inauguration supermarché coopératif et participatif à la Maillerie Samedi 30 septembre, 09h30 La Maillerie A la Maillerie ouvre un supermarché coopératif et participatif, Superquinquin, dont l’inauguration aura lieu à samedi 30 septembre dès 9h30.

Ce supermarché solidaire, ouvert depuis le 3 septembre, organise une inauguration et des portes-ouvertes le 30 septembre. Un pot de l’amitié sera proposé à 11h après un temps de parole proposé par les partenaires de l’événement. Merci de signaler votre présence par mail à l’adresse suivante : communication-sqqvaldemarque@superquinquin.net La Maillerie 220 Rue Jean-Jaurès 59650 Villeneuve d’Ascq Villeneuve-d’Ascq 59491 Nord Hauts-de-France [{« type »: « email », « value »: « communication-sqqvaldemarque@superquinquin.net »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Détails Catégories d'Évènement: Nord, Villeneuve-d'Ascq Autres Lieu La Maillerie Adresse 220 Rue Jean-Jaurès 59650 Villeneuve d'Ascq Ville Villeneuve-d'Ascq Departement Nord

