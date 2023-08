Grande Braderie à la Maillerie La Maillerie Croix, 3 septembre 2023, Croix.

Grande Braderie à la Maillerie Dimanche 3 septembre, 08h00 La Maillerie Réservation, 5€

Venez nombreux à la grande Braderie à la Maillerie le 3 septembre 2023 de 8h à 15h !

Réservation de stand au point Maillerie Services (place de la Maillerie à Villeneuve D’Ascq) les samedi 26 août de 10H à 12H et mercredi 30 août de 18H à 20H ou par email : contact@lamaillerieservices.fr (prévoir une copie de pièce d’identité / un justificatif de domicile et le règlement).

Emplacement 5€ pour 3m

Lieux : place de la Maillerie et Allée des Mannequins

Les moules frites seront au rendez vous chez Brique House et Biltoki !

La Maillerie 5 avenue Le Nôtre, Villeneuve-d'Ascq Croix 59491 Nord Hauts-de-France contact@lamaillerieservices.fr

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

