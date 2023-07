Balade contée « Au fil de la Seine » La Mailleraye-sur-Seine Arelaune-en-Seine, 8 juillet 2023, Arelaune-en-Seine.

Arelaune-en-Seine,Seine-Maritime

Retrouvez Sandrine Pérégrine et écoutez des histoires petits et grands sur le thème de l’eau.

Des histoires pour rêver, s’évader mais aussi pour réfléchir et s’interroger sur cette source précieuse..

2023-07-08 15:00:00 fin : 2023-07-08 . .

La Mailleraye-sur-Seine Quai Paul Girardeau

Arelaune-en-Seine 76940 Seine-Maritime Normandie



Join Sandrine Pérégrine for stories for young and old on the theme of water.

Stories to dream and escape, but also to think and wonder about this precious source.

Acompañe a Sandrine Pérégrine en sus historias para grandes y pequeños sobre el tema del agua.

Historias para soñar, para evadirse, pero también para reflexionar y cuestionar esta preciosa fuente.

Treffen Sie sich mit Sandrine Pérégrine und hören Sie sich kleine und große Geschichten zum Thema Wasser an.

Geschichten zum Träumen, Entfliehen, aber auch zum Nachdenken und Hinterfragen dieser kostbaren Quelle.

Mise à jour le 2023-06-30 par Normandie Tourisme / Attitude Manche