La Maiada : La semaine gasconne
Centre culturel Tivoli, 27 rue d'Euskadi, Anglet
2022-05-10 – 2022-05-15

Manifestation de la culture gasconne sur la Côte basque, la Maiada entend montrer toute l'inventivité et l'effervescence de cette culture.

+33 5 59 03 34 78

