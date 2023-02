La Magnifique Society 2023 PARC DE CHAMPAGNE, 23 juin 2023, REIMS.

La Magnifique Society 2023 PARC DE CHAMPAGNE. Un spectacle à la date du 2023-06-23 à 00:00 (2023-06-23 au ). Tarif : 90.0 à 90.0 euros.

En 2023, “laissez le bon temps rouler” et rejoignez La Magnifique Society ! A l’image de la “Big Easy”, l’expérience éphémère de La Magnifique Society se parera de ses plus belles plumes les 23, 24 & 25 juin 2023 en plein cœur du Parc de Champagne de Reims. Têtes d’affiches actuelles et populaires s’empareront des scènes du festival aux côtés de joyaux venus des quatre coins du monde pour une nouvelle aventure. Préparez-vous à vivre une Magnifique Society conviviale où l’explosion d’émotions et de sons vous embarquera dans une sixième édition vibrante et unique ! 23, 24 et 25 juin 2023 – Parc de Champagne – Reims (FR) LA MAGNIFIQUE SOCIETY

PARC DE CHAMPAGNE REIMS 10 Avenue du Général Giraud Marne

