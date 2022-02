LA MAGIE LENTE Ganges Ganges Catégories d’évènement: Ganges

Ganges Hérault Ganges Diagnostiqué schizophrène il y a dix ans, Monsieur Louvier, en proie à des hallucinations, décide de consulter un nouveau psychiatre. Et s’il fallait chercher ailleurs ? Au fur et à mesure du récit de son enfance, de sa vie, une libération se dessine…

Le comédien Benoit Giros, seul en scène, livre une performance d’une rare intensité.

