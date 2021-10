Saint-Pardoux-Soutiers Saint-Pardoux-Soutiers Deux-Sèvres, Saint-Pardoux-Soutiers La Magie du numérique Saint-Pardoux-Soutiers Saint-Pardoux-Soutiers Catégories d’évènement: Deux-Sèvres

Saint-Pardoux-Soutiers

La Magie du numérique Saint-Pardoux-Soutiers, 30 octobre 2021, Saint-Pardoux-Soutiers. La Magie du numérique Saint-Pardoux-Soutiers

2021-10-30 10:00:00 – 2021-10-30 16:00:00

Saint-Pardoux-Soutiers Deux-Sèvres Saint-Pardoux-Soutiers L’agence de communication Tabula Rasa à Parthenay, et l’agence événementielle Maypok à Niort ont été mises à contribution pour construire un parcours sur lequel les participants pourront venir tout au long de la journée sans créer un effet de foule.

Par quelle magie? La magie du numérique!

Le samedi 30 octobre 2021 de 10h00 à 16h00, au départ de la bibliothèque de la commune les enfants se lanceront dans une chasse au trésor interactive, à partager avec leurs amis, leur famille. L’agence de communication Tabula Rasa à Parthenay, et l’agence événementielle Maypok à Niort ont été mises à contribution pour construire un parcours sur lequel les participants pourront venir tout au long de la journée sans créer un effet de foule.

Par quelle magie? La magie du numérique!

Le samedi 30 octobre 2021 de 10h00 à 16h00, au départ de la bibliothèque de la commune les enfants se lanceront dans une chasse au trésor interactive, à partager avec leurs amis, leur famille. +33 6 19 69 45 45 L’agence de communication Tabula Rasa à Parthenay, et l’agence événementielle Maypok à Niort ont été mises à contribution pour construire un parcours sur lequel les participants pourront venir tout au long de la journée sans créer un effet de foule.

Par quelle magie? La magie du numérique!

Le samedi 30 octobre 2021 de 10h00 à 16h00, au départ de la bibliothèque de la commune les enfants se lanceront dans une chasse au trésor interactive, à partager avec leurs amis, leur famille. Saint-Pardoux-Soutiers

dernière mise à jour : 2021-10-26 par

Détails Catégories d’évènement: Deux-Sèvres, Saint-Pardoux-Soutiers Autres Lieu Saint-Pardoux-Soutiers Adresse Ville Saint-Pardoux-Soutiers lieuville Saint-Pardoux-Soutiers