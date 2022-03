La magie du Muséotrain la Nuit Muséotrain de Semur-en-vallon Semur-en-Vallon Catégories d’évènement: Sarthe

Semur-en-Vallon

La magie du Muséotrain la Nuit Muséotrain de Semur-en-vallon, 14 mai 2022, Semur-en-Vallon. La magie du Muséotrain la Nuit

Muséotrain de Semur-en-vallon, le samedi 14 mai à 20:00

Après un voyage en train d’autrefois , vous arriverez à la gare du Muséotrain. Des bénévoles vous accompnerons et vous feront découvrir les secrets de ce Muséotrain immersif en ambiance de nuit . Un plongeons dans le temps garanti. Retour en train de nuit.

C’est à 20h à la gare de Semur , tarif réduit ( 7€ les adultes et 4 les enfants) places limitées , réserver obligatoirement (ccfsv333@gmail.com ou 0630844133

Parcourir et visiter les 800 m2 du Muséotrain dans une ambiance de nuit , comme dans les gares de 1900 Muséotrain de Semur-en-vallon 72390 Semur-en-vallon Semur-en-Vallon Sarthe

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-14T20:00:00 2022-05-14T23:00:00

