La magie des baleines, 26 mai 2022, .

La magie des baleines

2022-05-26 – 2022-06-12

EUR Le Domaine de Certes et Graveyron à Audenge accueille ce printemps l’exposition La magie des baleines.

Cette exposition photo rassemble une vingtaine de clichés d’Andrew Stevenson, afin de sensibiliser aux enjeux de protection de ces mammifères marins et des océans.

Elle présente :

– son auteur, réalisateur Andrew Stevenson ;

– les Bermudes, pourquoi ce lieu, pourquoi les baleines à bosses y reviennent deux fois par an ;

– les baleines : présentation de ces incroyables cétacés, leurs migrations, leurs modes de communication, de respiration, de reproduction … ;

– la nécessité de les protéger et de préserver les fonds marins.

Tous les jours de 10h à 13h et de 14h à 18h

Le Domaine de Certes et Graveyron à Audenge accueille ce printemps l’exposition La magie des baleines.

Cette exposition photo rassemble une vingtaine de clichés d’Andrew Stevenson, afin de sensibiliser aux enjeux de protection de ces mammifères marins et des océans.

Elle présente :

– son auteur, réalisateur Andrew Stevenson ;

– les Bermudes, pourquoi ce lieu, pourquoi les baleines à bosses y reviennent deux fois par an ;

– les baleines : présentation de ces incroyables cétacés, leurs migrations, leurs modes de communication, de respiration, de reproduction … ;

– la nécessité de les protéger et de préserver les fonds marins.

Tous les jours de 10h à 13h et de 14h à 18h

Le Domaine de Certes et Graveyron à Audenge accueille ce printemps l’exposition La magie des baleines.

Cette exposition photo rassemble une vingtaine de clichés d’Andrew Stevenson, afin de sensibiliser aux enjeux de protection de ces mammifères marins et des océans.

Elle présente :

– son auteur, réalisateur Andrew Stevenson ;

– les Bermudes, pourquoi ce lieu, pourquoi les baleines à bosses y reviennent deux fois par an ;

– les baleines : présentation de ces incroyables cétacés, leurs migrations, leurs modes de communication, de respiration, de reproduction … ;

– la nécessité de les protéger et de préserver les fonds marins.

Tous les jours de 10h à 13h et de 14h à 18h

@Andrew Stevenson

dernière mise à jour : 2022-05-17 par