LA MAGIE DE NOËL – PÉROLS Pérols Pérols Catégories d’évènement: Hérault

Pérols

LA MAGIE DE NOËL – PÉROLS Pérols, 17 décembre 2022, Pérols. LA MAGIE DE NOËL – PÉROLS

Place Carnot et autres lieux Pérols Hérault

2022-12-17 – 2022-12-21 Pérols

Hérault Pérols Ne manquez pas la « Magie de Noël » à Pérols du 17 au 21 décembre 2022 ! LA MAGIE DE NOËL • Samedi 17 décembre 2022 : L’ouverture 17h Concert de Noël avec la chorale Vocaïdi – Église

18h Ouverture officielle du marché de Noël par M. le Maire

19h30 Arrivée aux flambeaux – Gardians et chevaux (Manades Vinuesa et Robert Michel) – Grand’Rue / Place Carnot

21h Feu d’artifice de Noël – Place Carnot

18h/22h Soirée musicale animée par le groupe Elyps Group – Place Carnot • Dimanche 18 décembre 2022 : Journée provençale 11h/22h Marché de Noël – Place Carnot

11h/18h La ferme vivante – Square Antoine Causse

16h Transhumance exceptionnelle – Animaux de la crèche, accompagnés des Arlésiennes, groupes folkloriques, calèches…

18h/22h Soirée musicale animée par le DJ Mathis Bouloc – Place Carnot • Lundi 19 décembre 2022 : Journée des enfants – Arrivée du Papa Noël 11h/22h Marché de Noël – Place Carnot

11h/18h Animations pour les enfants (Structures gonflables, stands maquillage…) – Square Antoine Causse

16h Spectacle pour les enfants « Capitaine Caboche, chasseur de trésors » – Place Carnot

17h Goûter offert aux enfants – Place Carnot

18h Arrivée du Papa Noël – Traîneau du Père Noël, distribution de bonbons… – Place Carnot

18h/22h Soirée musicale animée par le groupe Stand Up – Place Carnot • Mardi 20 décembre 2022

11h/22h Marché de Noël – Place Carnot

16h Spectacle comédie musicale de Noël « Magicland » par la troupe Goldstar – Place Carnot

18h Grande parade lumineuse (Exotica Danse, la troupe de la Peña Mistral…) – Grand’Rue/Place Carnot

18h/22h Soirée musicale animée par le groupe Goldstar – Place Carnot • Mercredi 21 décembre 2022 : Journée terroir

11h/22h Marché de Noël – Place Carnot

15h/18h Terroir de Noël – Concert déambulatoire avec le groupe Lococut – Place Carnot

18h/22h Soirée musicale animée par Hervé Acosta – Place Carnot Ne manquez pas la « Magie de Noël » à Pérols du 17 au 21 décembre 2022 ! https://www.ville-perols.fr/La-Magie-de-Noel-Du-17-au-21.html Pérols

dernière mise à jour : 2022-11-22 par

Détails Catégories d’évènement: Hérault, Pérols Autres Lieu Pérols Adresse Place Carnot et autres lieux Pérols Hérault Ville Pérols lieuville Pérols Departement Hérault

Pérols Pérols Hérault https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/perols/

LA MAGIE DE NOËL – PÉROLS Pérols 2022-12-17 was last modified: by LA MAGIE DE NOËL – PÉROLS Pérols Pérols 17 décembre 2022 Hrault Pérols Place Carnot et autres lieux Pérols Hérault

Pérols Hérault