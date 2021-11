Pérols Pérols Hérault, Pérols LA MAGIE DE NOËL – PÉROLS Pérols Pérols Catégories d’évènement: Hérault

2021-12-18 – 2021-12-22

Pérols Hérault Pérols Ne manquez pas la « Magie de Noël » à Pérols du 18 au 22 décembre 2021 ! Un programme riche et varié avec: *Samedi 18 décembre : 10h : Inauguration de la ferme aux animaux (Square Antoine Causse)

14h30 : Crèche vivante (Square Antoine Causse)

18h30 : « Il neige sur la Place de la Mairie » Arrivée du Papa Noël en calèche (Place Carnot)

19h-22h : Soirée « Veillée de Noël » (Place Carnot) Chorale dans l’église *Dimanche 19 décembre : 11h-18h : La ferme aux animaux (Square Antoine Causse)

14h30-18h : Crèche vivante (Square Antoine Causse)

15h-18h : Stands gourmands – Balades à dos d’âne (Place Carnot)

15h30 : Transhumance moutons, poulains, oies… (Cœur de ville) *Lundi 20 décembre : 11h-18h : La ferme aux animaux (Square Antoine Causse)

14h-18h : La Maison du Père-Noël, ateliers ludiques (Square Antoine Causse)

15h : Spectacle pour les enfants (Place Carnot)

15h-18h : Stands gourmands – Balades à dos d’âne (Place Carnot) *Mardi 21 décembre : 11h-18h : La ferme aux animaux (Square Antoine Causse)

14h-18h : La Maison du Père-Noël, ateliers ludiques (Square Antoine Causse)

15h : Spectacle pour les enfants (Place Carnot)

15h-18h : Stands gourmands – Balades à dos d’âne (Place Carnot) *Mercredi 22 décembre : 11h-18h : La ferme aux animaux (Square Antoine Causse)

15h : Goûter offert aux enfants – Lettre au Papa Noël (Place Carnot)

15h-18h : Stands gourmands – Balades à dos d’âne (Place Carnot)

16h : Spectacle de Noël (Place Carnot)

