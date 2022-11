La magie de Noël | Château de Tiregand

2022-12-26 14:00:00 – 2022-11-20 18:00:00 La magie de Noël s'invite au Château de Tiregand ! Retrouvez un grand parcours-jeu « le château du Père Noël » : le château est entièrement décoré, une ferme des animaux du Père Noël ainsi qu'une taverne (boissons chaudes et gourmandises) sont à découvrir. Les enfants pourront rencontrer le Père Noël !! SUR RESERVATION. Le Château est fermé les 24 et 25 décembre.

