La Magie de Noël Cany-Barville, 18 décembre 2021, Cany-Barville. La Magie de Noël Cany-Barville

2021-12-18 16:00:00 – 2021-12-18

Cany-Barville Seine-Maritime Cany-Barville La Magie de Noël s’emparera de Cany-Barville le samedi 18 décembre 2021 ! Célébrons les fêtes de fin d’année ensemble à Cany-Barville ! Au programme :

– A partir de 16h00 : Présence du Père Noël, Mickey, Minnie et Olaf – centre-ville

– 17h00 : Conte de Noël (Son et lumière, spectacle pyrotechnique)

