du vendredi 3 décembre au vendredi 17 décembre à Office de Tourisme d’Orléans Métropole

À l’occasion du Marché de Noël, découvrez la magie de notre ville par cette balade nocturne où chaque détail architectural prend toute sa dimension. Une surprise attendra chaque personne et une boisson chaude vous sera offerte !

Tarif : 12€. Durée d’environ 1h30. Informations sanitaires : port du masque obligatoire.

Balade nocturne à l'occasion du marché de Noël ! Office de Tourisme d'Orléans Métropole 23 place du Martroi Orléans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-03T18:00:00 2021-12-03T19:30:00;2021-12-10T18:00:00 2021-12-10T19:30:00;2021-12-17T18:00:00 2021-12-17T19:30:00

