La Magie de l'Argile L'Elabo de Paulette 9 Rue Pasteur Boegner Aouste-sur-Sye

2022-05-11 19:00:00 19:00:00 – 2022-05-11 20:30:00 20:30:00

Aouste-sur-Sye Drôme Aouste-sur-Sye Nous partagerons avec vous tous les bienfaits de l’argile et les différentes manières de l’utiliser. aureliehurtado2@gmail.com +33 7 83 51 62 85 https://www.designtanature.com/ L’Elabo de Paulette 9 Rue Pasteur Boegner Aouste-sur-Sye

Lieu Aouste-sur-Sye Adresse L'Elabo de Paulette 9 Rue Pasteur Boegner

