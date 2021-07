La Magie Burlesque des fantaisistes DORIS & BORIS Parc du Château – MERY sur OISE, 14 juillet 2021-14 juillet 2021, Méry-sur-Oise.

La Magie Burlesque des fantaisistes DORIS & BORIS

Parc du Château – MERY sur OISE, le mercredi 14 juillet à 16:30

Doris et Boris portent tous les deux, à leur manière, l’uniforme étincelant du rire à travers des sketchs visuels humoristiques dans lesquels la performance côtoie le ridicule. Le jongleur, la voyante extralucide, le numéro de magie burlesque, le petit sac vivant, les numéros de ballons, l’ombrelle et les interventions participatives ainsi que le mini vélo et la trottinette font la joie des enfants et des parents, leur taille et leur « look » est une vraie surprise ! L’ambiance est « joyeuse et bon enfant » et les personnages attachants. La bande musicale évoque le jazz et les orchestres des années 50. Dans le cadre de **MERY PLOUZ’** en partenariat avec la **ville de Méry sur Oise**

Gratuit – Tout public

Spectacle burlesque familial de 30 minutes dans lequel les personnages de Doris et Boris promènent leur public dans le monde du cirque et du music-hall.

Parc du Château – MERY sur OISE Avenue Marcel Perrin – MERY SUR OISE Méry-sur-Oise Val-d’Oise



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-14T16:30:00 2021-07-14T17:30:00