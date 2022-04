La Mafia Normande (Apéro-Concert des Marchés du Terroir)

La Mafia Normande (Apéro-Concert des Marchés du Terroir), 29 juillet 2022, . La Mafia Normande (Apéro-Concert des Marchés du Terroir)

2022-07-29 – 2022-07-29 La Mafia Normande dépoussière les chansons du début du siècle dernier. Le plaisir de découvrir ou de redécouvrir les textes de Fréhel, Damia, Ray Ventura et bien d’autres en même temps que le jazz de Django Reinhardt, deux styles différents pour une histoire commune. La Mafia Normande dépoussière les chansons du début du siècle dernier. Le plaisir de découvrir ou de redécouvrir les textes de Fréhel, Damia, Ray Ventura et bien d’autres en même temps que le jazz de Django Reinhardt, deux styles différents pour une… La Mafia Normande dépoussière les chansons du début du siècle dernier. Le plaisir de découvrir ou de redécouvrir les textes de Fréhel, Damia, Ray Ventura et bien d’autres en même temps que le jazz de Django Reinhardt, deux styles différents pour une histoire commune. dernière mise à jour : 2022-04-24 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville