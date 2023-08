La danse du temps – récital de piano par Cyril Marie La Madeleine Tursac Catégories d’Évènement: Dordogne

Tursac La danse du temps – récital de piano par Cyril Marie La Madeleine Tursac, 13 septembre 2023, Tursac. Tursac,Dordogne Récital de piano. Au programme: Bach, Haydn, Beethoven, Milhaud, Cage, Gurdjieff..

La Madeleine

Piano recital. Program: Bach, Haydn, Beethoven, Milhaud, Cage, Gurdjieff. Recital de piano. En el programa: Bach, Haydn, Beethoven, Milhaud, Cage, Gurdjieff. Ein Klavierabend. Auf dem Programm: Bach, Haydn, Beethoven, Milhaud, Cage, Gurdjieff.

