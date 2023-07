Monster Trucks La Madeleine St lyphard, 9 juillet 2023, St lyphard.

Monster Trucks Dimanche 9 juillet, 18h30 La Madeleine

Cascades Monster Trucks, autos et motos.

Places assises sur tribune.

Restauration et confiserie sur place.

La Madeleine Les 4 Routes 44410 St lyphard St lyphard 44410 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 40 24 34 44 »}, {« type »: « email », « value »: « contact@labaule-guerande.com »}, {« type »: « link », « value »: « http://www.labaule-guerande.com »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.labaule-guerande.com/monster-trucks-st-lyphard.html »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-09T18:30:00+02:00 – 2023-07-09T19:30:00+02:00

SPECTACLESTEMPSFORTS SPORT