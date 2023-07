Concert de Rod Janois La Madeleine Sainte-Marie-du-Mont, 23 août 2023, Sainte-Marie-du-Mont.

Sainte-Marie-du-Mont,Manche

Auteur-compositeur renommé pour les plus grands noms de la chanson française et acteur de comédies musicales telles que « Le Roi Soleil » et « Mozart l’opéra Rock »..

2023-08-23 21:00:00 fin : 2023-08-23 . .

La Madeleine

Sainte-Marie-du-Mont 50480 Manche Normandie



Renowned songwriter for the biggest names in French chanson and actor in musicals such as « Le Roi Soleil » and « Mozart l’opéra Rock ».

Compositor de renombre para algunos de los nombres más importantes de la chanson francesa, y actor en musicales como « Le Roi Soleil » y « Mozart l’opéra Rock ».

Bekannter Songwriter für die größten Namen des französischen Chansons und Darsteller in Musicals wie « Der Sonnenkönig » und « Mozart l’opéra Rock ».

Mise à jour le 2023-07-21 par Normandie Tourisme / Attitude Manche