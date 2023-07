Spectacle de danse avec Jordan Mouillerac La Madeleine Sainte-Marie-du-Mont, 16 août 2023, Sainte-Marie-du-Mont.

Sainte-Marie-du-Mont,Manche

Très sportif depuis son plus jeune âge, Jordan Mouillerac découvre la danse à l’âge de 12 ans et cela devient une véritable passion. Il commence alors la compétition et se distingue rapidement dans le domaine des danses latines. Il devient Champion de France de salsa en 2013 puis en 2017.

Cette même année, il rejoint l’émission de danse diffusée sur TF1. Dans la saison 11 de cette dernière, en 2021, il marque une grande première : il est le premier danseur de l’émission à danser avec un partenaire du même sexe, Bilal Hassani. Ils forment le premier duo à avoir obtenu un buzz d’immunité !.

2023-08-16 21:00:00 fin : 2023-08-16 . .

La Madeleine

Sainte-Marie-du-Mont 50480 Manche Normandie



A keen sportsman from an early age, Jordan Mouillerac discovered dance at the age of 12, and it became a real passion. He began competing and quickly distinguished himself in Latin dance. He became French Salsa Champion in 2013 and again in 2017.

That same year, he joined the dance show broadcast on TF1. In season 11 of the show, in 2021, he marks a major first: he is the first dancer on the show to dance with a partner of the same sex, Bilal Hassani. They were the first duo to win an immunity buzz!

Jordan Mouillerac, deportista entusiasta desde muy joven, descubrió la danza a los 12 años y se convirtió en una auténtica pasión. Empezó a competir y rápidamente se hizo un nombre en los bailes latinos. Se proclamó campeón de Francia de salsa en 2013 y de nuevo en 2017.

Ese mismo año, se unió al programa de baile emitido en TF1. En la temporada 11 del programa, en 2021, marcó una importante primicia: fue el primer bailarín del programa en bailar con una pareja del mismo sexo, Bilal Hassani. Fue el primer dúo en ganar una inmunidad

Jordan Mouillerac war von klein auf sehr sportlich. Im Alter von 12 Jahren entdeckte er das Tanzen für sich und es wurde zu einer echten Leidenschaft. Er beginnt mit dem Wettkampf und zeichnet sich schnell im Bereich der lateinamerikanischen Tänze aus. Er wurde 2013 und 2017 französischer Meister im Salsa.

Im selben Jahr tritt er der Tanzshow bei, die auf TF1 ausgestrahlt wird. In der 11. Staffel der Show im Jahr 2021 ist er der erste Tänzer der Show, der mit einem gleichgeschlechtlichen Partner, Bilal Hassani, tanzt. Sie sind das erste Duo, das einen Immunitätsbuzzer erhalten hat!

Mise à jour le 2023-07-21 par Normandie Tourisme / Attitude Manche