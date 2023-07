Concert de Ginie Line La Madeleine Sainte-Marie-du-Mont, 26 juillet 2023, Sainte-Marie-du-Mont.

Sainte-Marie-du-Mont,Manche

Ginie Line s’est rendue célèbre grâce à des tubes comme Le dilemme et J’oublierai ton nom en duo avec Florent Pagny. Elle a également participé à plusieurs comédies musicales, comme Les Dix Commandements, ainsi qu’à l’émission The Voice sur TF1..

2023-07-26 21:00:00 fin : 2023-07-26 . .

La Madeleine

Sainte-Marie-du-Mont 50480 Manche Normandie



Ginie Line rose to fame with hits such as Le dilemme and J’oublierai ton nom, a duet with Florent Pagny. She has also appeared in a number of musicals, including Les Dix Commandements, and on TF1?s The Voice.

Ginie Line saltó a la fama con éxitos como Le dilemme y J’oublierai ton nom, a dúo con Florent Pagny. También ha actuado en varios musicales, entre ellos Los diez mandamientos, y en The Voice, de TF1.

Ginie Line wurde durch Hits wie Le dilemme und J’oublierai ton nom im Duett mit Florent Pagny bekannt. Sie trat auch in mehreren Musicals wie Die zehn Gebote und in der TF1-Show The Voice auf.

Mise à jour le 2023-07-21 par Normandie Tourisme / Attitude Manche