Vivez la fusion vibrante des artistes de Pinoy Jam Paris et bien plus encore aux #PHILiFOLIES2023 ! ?

En célébration des 75 ans d’amitié entre la France et les Philippines, nous vous invitons à une extraordinaire fête musicale – #PHILiFOLIES2023 ! Notez bien la date du 21 juin, alors que nous nous réunissons sur la mythique Place de la Madeleine de 18h à 23h30 pour une soirée inoubliable de mélodies envoûtantes et de rythmes palpitants.

? Plongez-vous dans les performances captivantes des artistes de Pinoy Jam, alors qu’ils apportent l’esprit des Philippines au cœur de Paris. Des ballades émouvantes aux rythmes entraînants, leur musique va éveiller vos sens et vous poussera à en vouloir toujours plus.

? Préparez-vous à vous balancer et à danser sur une programmation variée d’artistes talentueux, chacun représentant le riche patrimoine culturel de la France et des Philippines. Préparez-vous à un voyage musical qui transcende les frontières et unit les gens à travers le langage universel de la musique. Cliquez ici si vous souhaitez également nous aider financièrement à préparer notre plus grand événement annuel : https://bit.ly/donsPJP2023

? Rejoignez-nous le 21 juin à la Place de la Madeleine de 18h à 23h30 pour célébrer les 75 ans de la France et des Philippines avec #PHILiFOLIES2023 . L’ENTRÉE EST GRATUITE. Réservez la date.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-21T18:00:00+02:00 – 2023-06-21T23:00:00+02:00

@Pinoy Jam Paris Association