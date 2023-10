TOUS À VOS LAMPIONS #ELDORADO La Madeleine La Madeleine, 15 novembre 2019, La Madeleine.

RDV 18h00 place des fusillés et des déportés (place du marché) pour une arrivée à 19h00 dans l’espace Renature (Espace Pré Catelan 81 rue du pré Catelan).

Lampions multiples, totems cheminées, géants dégingandés, seront autant de productions individuelles et collectives (via la médiathèque et les écoles) réalisées avec l’accompagnement d’artistes. Spectacle final son et lumière, distribution de soupe et chocolat.

Pour une 11ème année, l’association Berkem Label propose l’événement « Tous à vos lampions » qui s’associe cette fois à la manifestation « Beffrois du travail » et à « lille3000 Eldorado ». La ville de La Madeleine conserve trois cheminées, signes de son activité industrielle au 19ème et 20ème siècle. En amont de l’événement, les habitants seront invités à participer à des ateliers créatifs pour fabriquer des lampions en s’inspirant de cheminées. La manifestation associe la mise en valeur du patrimoine bâti (cheminés d’usine), des coutumes du Nord (allumoirs, géants) et la fête Eldorado (Batuca, papel picado…).

Nous remercions, la médiathèque, les écoles Courbet, Rostand, D’Hallendre et Kléber, l’Acoljaq, Descamps Ventilation.

