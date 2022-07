Un midi, un site : Jardin des Géants jardin des géants La Madeleine Catégories d’évènement: La Madeleine

Un midi, un site : Jardin des Géants jardin des géants, 18 octobre 2022 12:30, La Madeleine. Mardi 18 octobre, 12h30 Sur place 7/6€ – gratuit puor les moins de 6 ans +33 (0)359 579 400, https://www.lilletourism.com/un-midi-un-site-le-jardin-des-geants.html

Profitez de votre pause-déjeuner pour enrichir votre connaissance de la ville ou découvrir un lieu emblématique de Lille que vous n’avez jamais eu le temps de visiter. Laissez-vous surprendre par ce lieu niché en coeur de ville. Peut-être rencontrerez-vous les protecteurs des cités de Flandre dans ce jardin luxuriant… Accompagné·e·s d’un·e guide conférencier·ère, vous découvrirez comment il dialogue avec l’architecture alentour. jardin des géants 1 Rue de la Communauté, 59110 La Madeleine 59110 La Madeleine Nord mardi 18 octobre – 12h30 à 13h15 Dicom Ville de Lille – Julien Sylvestre

