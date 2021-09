Bègles Esplanade des Terres Neuves Bègles, Gironde La Madeleine de Proust de … John Esplanade des Terres Neuves Bègles Catégories d’évènement: Bègles

La Madeleine de Proust de… John ——————————— Cette rencontre avec John est une invitation à faire connaissance. Un moment simple de partage où nos sens nous révèlent, nous bouleversent. Qui n’a pas eu ces flashs de lointains souvenirs ou d’appel à la tentation en sentant un délicieux parfun de cuisine? Ce plat sera le point de départ de cette soirée pour mieux découvrir notre invité et se laisser porter. **La recette : La poulet Caraïbes – Recette revisitée par Nicolas Cajal, chef de RestÔ&Cie** Mercredi 13 Octobre à 18 h 30 à ChapitÔ Durée : 1 h Tarif à 5 € (degustation et verre offerts)

5 €

Rencontre avec John autour d’un plat Esplanade des Terres Neuves rue Robert Schuman 33130 Bègles Bègles Gironde

