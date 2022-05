La Madeleine d’antan Tursac Tursac Catégories d’évènement: Dordogne

Tursac Dordogne Tursac Pour sa deuxième édition cette année, le Village troglodytique de la Madeleine revit le temps d’un week-end, grâce aux artisans qui présenteront, chacun, un métier ancien. Toutes les familles de visiteurs et de périgourdins passionnés d’histoire et de savoir-faire sont attendus à la Madeleine pour un week-end de partage de fête, avec en point d’orgue un bal traditionnel à la Ferme Paysanne du site le samedi soir. Ils seront une quinzaine, passionnés par leur métier : forgerons, tailleurs de pierre, potiers sur corde, feuillardiers, lauziers, dentelières, couturières ou encore vanniers. Activités : trois visites guidées (11h, 15h, 16h30), démonstrations mettant en avant les animaux de la Ferme, cuisson du pain paysan dans le four banal du XIIème siècle, exposition avec témoignages immersifs, pistage animalier. Pour le snack, l’idéal est de réserver au 05.53.46.36.88. Pour sa deuxième édition cette année, le Village troglodytique de la Madeleine revit le temps d’un week-end, grâce aux artisans qui présenteront, chacun, un métier ancien. Toutes les familles de visiteurs et de périgourdins passionnés d’histoire et de savoir-faire sont attendus à la Madeleine pour un week-end de partage de fête, avec en point d’orgue un bal traditionnel à la Ferme Paysanne du site le samedi soir. Ils seront une quinzaine, passionnés par leur métier : forgerons, tailleurs de pierre, potiers sur corde, feuillardiers, lauziers, dentelières, couturières ou encore vanniers. Activités : trois visites guidées (11h, 15h, 16h30), démonstrations mettant en avant les animaux de la Ferme, cuisson du pain paysan dans le four banal du XIIème siècle, exposition avec témoignages immersifs, pistage animalier. Pour le snack, l’idéal est de réserver au 05.53.46.36.88. +33 5 53 46 36 88 Pour sa deuxième édition cette année, le Village troglodytique de la Madeleine revit le temps d’un week-end, grâce aux artisans qui présenteront, chacun, un métier ancien. Toutes les familles de visiteurs et de périgourdins passionnés d’histoire et de savoir-faire sont attendus à la Madeleine pour un week-end de partage de fête, avec en point d’orgue un bal traditionnel à la Ferme Paysanne du site le samedi soir. Ils seront une quinzaine, passionnés par leur métier : forgerons, tailleurs de pierre, potiers sur corde, feuillardiers, lauziers, dentelières, couturières ou encore vanniers. Activités : trois visites guidées (11h, 15h, 16h30), démonstrations mettant en avant les animaux de la Ferme, cuisson du pain paysan dans le four banal du XIIème siècle, exposition avec témoignages immersifs, pistage animalier. Pour le snack, l’idéal est de réserver au 05.53.46.36.88. la-madeleine-perigord.com

