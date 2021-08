Tursac Tursac Dordogne, Tursac La Madeleine d’antan Tursac Tursac Catégories d’évènement: Dordogne

Tursac Dordogne Tursac Durant le week-end du 4 et 5 septembre, la Madeleine d’antan reprend vie au sein du village troglodytique en réunissant des métiers ancestraux (forgeron, tailleur de pierre, vannier, feuillardier, potier sur cordes, tourneurs sur bois …). De nombreuses activités vous seront proposées durant ces deux journées : trois visites guidées du village (11h, 15h, 16h30); démonstrations et échanges avec les artisans; mise en valeur des animaux du labeur et des travaux de bergers au niveaux des terres agricoles attenantes (Ferme Paysanne). Billet unique de visite vous offrant la possibilité de passer la journée sur place et d’assister à toutes ces activités. Restauration sur place le samedi et dimanche midis ainsi que le samedi soir.

Pour le snack, il est conseillé de réserver par mail (lamadeleinegrandsite@gmail.com) ou par téléphone au : 05-53-46-36-88 © J.Phot dernière mise à jour : 2021-08-25 par OT Lascaux-Dordogne, Vallée Vézère

