Le Grand Désordre CCA Le Millenaire La Madeleine, 13 janvier 2024, La Madeleine.

Le Grand Désordre CCA Le Millenaire La Madeleine Samedi 13 janvier 2024, 19h00

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2024-01-13 19:00

Fin : 2024-01-13 20:30

Théâtre de l’absurde, impertinent et terriblement drôle !

Comédie burlesque où il sera aussi question du mouvement LGBT. *

* Attention, certaines scènes peuvent heurter les teckels à poil long !

http://www.cca-lamadeleine.fr

Comment mettre en scène une pièce dont un seul acte a été écrit ? Un auteur dépressif, des acteurs fous et un personnage qui s’est trompé de pièce font du Grand Désordre une comédie burlesque où il sera aussi question du mouvement LGBT. *

Après un ‘Zeste d’Orange Bleue’ et ‘La planète fond, vive les glaçons ! ‘, Cathy Turek traite cette fois encore d’un sujet sociétal avec humour et dérision dans une comédie contemporaine déjantée.

* Attention, certaines scènes peuvent heurter les teckels à poil long !

Par le Collectif Katarsis ( Avec : Emmanuel Cléré- zacharias, Jacqueline Marques, Stéphane Allexandre, Cathy Turek / Lumière : Hélène Krajewski / Mise en scène: BB & Co)

Durée : 1h20

CCA Le Millenaire 35 rue Saint Joseph 59110 La Madeleine 59110 Nord