Visite de ferme – Les légumes de César à Vaucelles

Cussy,Calvados

Un temps privilégié pour découvrir les fermes qui nous entourent et qui nous permettre de nous nourrir. Direction Vaucelles pour cette visite où César nous fera découvrir son jardin maraîcher. Vous pouvez prévoir un pique-nique pour un repas partagé en fin de visite..

2023-07-22 10:00:00 fin : 2023-07-22 12:00:00. .

La Madeleine, 14400 Cussy, France Les Légumes de César

Cussy 14400 Calvados Normandie



A special time to discover the farms that surround us and provide us with food. Head for Vaucelles for this visit, where César will show us his market garden. You can bring a picnic lunch to share at the end of the visit.

Un momento especial para descubrir las granjas que nos rodean y nos proporcionan alimentos. Diríjase a Vaucelles para esta visita, en la que César nos mostrará su huerta. Podrá llevar un picnic para compartir al final de la visita.

Eine besondere Zeit, um die Bauernhöfe zu entdecken, die uns umgeben und die es uns ermöglichen, uns zu ernähren. Für diesen Besuch geht es nach Vaucelles, wo César uns seinen Gemüsegarten zeigt. Sie können ein Picknick für ein gemeinsames Essen am Ende des Besuchs mitbringen.

