Venez débattre avec Yvette Assilaméhou-Kunz et Franck Rebillard autour de leur dernier livre : La Machine YouTube. Contradictions d’une plateforme d’expression (C&F éditions, 2022). YouTube est la principale plateforme de vidéo sur

Internet. Son rachat par Google en 2006 et sa croissance continue en

font une machine médiatique et économique qui encadre les capacités

d’expression des vidéastes dans le monde entier. Comment analyser sereinement un tel objet ? C’est

le pari qu’ont tenu à réaliser Yvette Assilaméhou-Kunz et Franck

Rebillard, avec la complicité de leurs collègues du laboratoire IRMÉCCEN

Bibliothèque Sorbonne Nouvelle 8, avenue Saint-Mandé 75012 Paris

