MARDUK ORIGIN DOODSWENS SKAPHOS – MARDUK ORIGIN LA MACHINE DU MOULIN ROUGE Paris, dimanche 21 avril 2024.

GARMONBOZIA présente MARDUK ORIGIN DOODSWENS SKAPHOSDans la mythologie mésopotamienne, MARDUK était le dieu babylonien de la tempête qui créa la terre et le ciel à partir du cadavre du grand dragon Tiamat qui, avec son consort Abzu, avait créé la première génération de dieux. MARDUK tua ensuite leur fils Kingu et utilisa son sang, mélangé à la terre, pour créer l’humanité.Fort de leur 15ème album studio Memento Mori , les suédois de MARDUK reviennent cette fois pour une date unique en France, et ce n’est pas pour massacrer du dragon du chaos mais bien pour nous abreuver de leurs charges sanglantes.Accès au concert à partir de 6 ans.Gratuit pour les enfants de 6 à 12 ans accompagnés d’un parent détenteur d’une place, dans la limite des places disponibles. Informations et réservations à billetterie@garmonbozia-inc.com.Accès aux mineurs :Les mineurs de moins de 16 ans doivent être obligatoirement accompagnés de leur parent ou tuteur légal. Pour les mineurs de 16 à 18 ans, l’accès est autorisé sur présentation d’une autorisation parentale

Tarif : 30.80 – 30.80 euros.

Début : 2024-04-21 à 18:00

LA MACHINE DU MOULIN ROUGE 90 bd de Clichy 75018 Paris 75