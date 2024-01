CARNIFEX LA MACHINE DU MOULIN ROUGE Paris, mercredi 27 mars 2024.

GARMONBOZIA présente CARNIFEX REVOCATION ABORTED VEXEDCARNIFEX est de retour avec son neuvième album studio, Necromanteum , sorti cet automne via Nuclear Blast Records.Après plus de 18 ans d’existence en tant que groupe, CARNIFEX continue d’expérimenter à travers de nouveaux arrangements de chansons, intégrant des aspects atmosphériques à leur base intrinsèquement deathcore. Sur ce nouvel album, les orchestrations ont été réalisées par le compositeur de musique de film Spencer Creaghan.Fans de CARNIFEX, ne ratez pas leur prochaine tournée qui les mènera à la Machine du Moulin Rouge avec à leur côté REVOCATION, ABORTED et VEXED pour une date savoureusement brutale !

Tarif : 33.00 – 33.00 euros.

Début : 2024-03-27 à 18:00

LA MACHINE DU MOULIN ROUGE 90 bd de Clichy 75018 Paris 75