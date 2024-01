GRIFF LA MACHINE DU MOULIN ROUGE Paris, vendredi 22 mars 2024.

Griff est une pop star moderne aux multiples facettes, pour laquelle les règles normales ne s’appliquent pas. Née et élevée à Kings Langley, elle a commencé à faire de la musique dès l’adolescence, tout en se rendant compte très tôt – que ce soit par ses origines sino-jamaïcaines ou par son approche globale (écriture, production, mode et design) – qu’elle était différente. En 2021, sa mixtape One Foot In Front of The Other (WEA/Warner Music), qui allie la fragilité et l’intrépidité de la jeunesse, l’a propulsé vers la célébrité pop. Ce projet révolutionnaire est devenu la première mixtape d’une artiste féminine à se classer dans le top 5. Griff a remporté le prestigieux BRITS Rising Star, deux NME Awards et a dépassé les 660 millions de streams à ce jour grâce à des succès fait maison tels que Black Hole .Depuis 2022, Griff a été invitée à tourner avec certains des plus grands artistes du monde : Dua Lipa, Coldplay, Ed Sheeran, Florence the Machine. Cela lui a permis de participer à ses tout premiers festivals dont Rock en Seine en 2022, et de faire salle comble à la Brixton Academy de Londres. Intime, cinématographique et exaltant, son nouvel EP ‘Vertigo’ (dont la première partie est sortie le 20 octobre) marque le retour vertigineux et indéniable de Griff, une jeune femme qui commence à prendre son envol et qui montre qu’elle a l’avenir bien en main.Après un premier concert parisien à guichet fermés, Griff sera sur la scène de La Machine du Moulin Rouge le 22 mars 2024.

Tarif : 27.50 – 27.50 euros.

Début : 2024-03-22 à 19:30

Réservez votre billet ici

LA MACHINE DU MOULIN ROUGE 90 bd de Clichy 75018 Paris 75