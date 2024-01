DIRTY HONEY LA MACHINE DU MOULIN ROUGE Paris Catégorie d’Évènement: Paris DIRTY HONEY LA MACHINE DU MOULIN ROUGE Paris, 15 mars 2024, Paris. Soyez parmi les premiers à réserver vos billets :Prévente Ticketmaster (et son réseau de partenaires) le mercredi 15 novembre de 10h à 18h.Mise en vente le vendredi 17 novembre à 11h.

Tarif : 29.60 – 29.60 euros.

Début : 2024-03-15 à 20:00 Réservez votre billet ici LA MACHINE DU MOULIN ROUGE 90 bd de Clichy 75018 Paris 75 Détails Catégorie d’Évènement: Paris Autres Code postal 75018 Lieu LA MACHINE DU MOULIN ROUGE Adresse 90 bd de Clichy Ville Paris Departement 75 Lieu Ville LA MACHINE DU MOULIN ROUGE Paris Latitude 48.884 Longitude 2.332232 latitude longitude 48.884;2.332232

