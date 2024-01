ENSLAVED LA MACHINE DU MOULIN ROUGE Paris, 13 mars 2024, Paris.

GARMONBOZIA présente ENSLAVED SVALBARD WAYFARERFidèle à la philosophie d’ENSLAVED, le 16ème album des voyageurs de Bergen, Heimdal , est à la fois une rupture et une communion avec des racines forgées il y a plus de trois décennies, lors de la naissance turbulente de la scène black metal norvégienne. Fondé en 1991 par les jeunes Ivar Bjørnson et Grutle Kjellson, ENSLAVED était déterminé à suivre une voie différente de celle de leurs pairs satanistes et brûleurs d’églises. Ils se sont tournés vers l’histoire des Vikings et ont écrit la majorité des paroles de leur premier album de 1994, Vikingligr Veldi , en islandais, en raison de ses similitudes avec le vieux norrois.L’album Utgard de 2020 marque le début d’une nouvelle phase pour le groupe, plongeant plus profondément dans la nature ésotérique de la mythologie nordique. Pour ENSLAVED, chaque étape d’un voyage plante une graine pour le suivant. Après l’EP intermédiaire de 2021, Caravans To The Outer Worlds , Heimdal offre un autre itinéraire, un autre point de départ vers un périple solennel et exaltant à travers les royaumes des sens. Heimdal tire son nom de l’entité sans doute la plus mystérieuse de la mythologie nordique. Plus connu comme le gardien des portes entre les neuf royaumes nordiques, il est une source de spéculation constante, les spécialistes continuant à proposer de nouvelles interprétations de ses origines et de son rôle.La relation père/fils entre les figures de Heimdal et d’Odin reflète le cheminement d’ENSLAVED depuis 30 ans : le dialogue entre les versions plus anciennes et plus jeunes de soi-même, et la question de savoir si elles sont séparées ou si elles ne font qu’une. Comme le dit Ivar, It feels like yesterday we were 15 or 18 years old, driving around Haugesund throwing eggs at people during a rehearsal break, and then what the fuck, we have kids? It’s sort of a mid-life Ragnarok – not a crisis, but a turning of the corner. Whether it’s the security you now have, or because you’re now dying in a sense more than growing up, that search for uncertainty becomes even more pressing .Accès au concert à partir de 6 ans.Gratuit pour les enfants de 6 à 12 ans accompagnés d’un parent détenteur d’une place, dans la limite des places disponibles. Informations et réservations à billetterie@garmonbozia-inc.com.Accès aux mineurs :Les mineurs de moins de 16 ans doivent être obligatoirement accompagnés de leur parent ou tuteur légal. Pour les mineurs de 16 à 18 ans, l’accès est autorisé sur présentation d’une autorisation parentale (à récupérer sur www.lamachinedumoulinrouge.com)

Tarif : 30.80 – 30.80 euros.

Début : 2024-03-13 à 18:30

LA MACHINE DU MOULIN ROUGE 90 bd de Clichy 75018 Paris 75