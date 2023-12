THERION LA MACHINE DU MOULIN ROUGE Paris, 25 février 2024, Paris.

GARMONBOZIA présente THERION GUESTTHERION voit le jour en 1987, en Suède, sous l’impulsion de Christofer Johnsson. Leur premier album Of Darkness… , sort en 1991 et permet au groupe de rencontrer ses premiers succès sur la scène underground locale. A ses débuts, THERION était un groupe de Death Metal inventif qui a peu à peu élargi ses horizons sonores. Au cours des années le style du groupe s’est développé vers quelque chose de plus singulier.Après quelques changements de line-up au terme desquels seul subsiste le fondateur Christofer, THERION sort l’album Theli en 1996, ce dernier offrira au groupe sa première percée. À ce moment-là, THERION se focalise davantage sur un style opératique, progressif et même oriental. Vovin sort en 1998, atteignant un nouveau palier dans le développement de leurs sonorités. Avec cet album, c’est la première fois que THERION s’entoure d’un véritable orchestre symphonique.En 2021, THERION sort Leviathan via Nuclear Blast. Cet album donnera naissance à une trilogie avec la sortie de Leviathan II en 2022 et Leviathan III en 2023. Une fois de plus, THERION puise ici son charme dans sa façon de mélanger un style gothique au death metal mélodique, en passant par des éléments néoclassiques et du power metal d’une manière complexe et polyvalente invitant l’auditeur et le spectateur à un véritable voyage musical.

Tarif : 33.00 – 33.00 euros.

Début : 2024-02-25 à 19:00

LA MACHINE DU MOULIN ROUGE 90 bd de Clichy 75018 Paris Paris