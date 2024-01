MARIAH THE SCIENTIST LA MACHINE DU MOULIN ROUGE Paris, 14 février 2024, Paris.

Soyez parmi les premiers à réserver vos billets :Prévente Ticketmaster (et son réseau de partenaires) le jeudi 30 novembre de 10h à 18h.Mise en vente le vendredi 1er décembre à 10h.Mariah The Scientist – To Be Eaten Alive Tour Tout commence par le don , déclare Mariah Buckles. On commence par le talent, puis on le transforme en cadeau et on le donne aux autres . Telle est la philosophie qui anime Mariah Buckles, surnommée Mariah The Scientist par ses fans, et qui régit une carrière déjà impressionnante depuis une demi-décennie. La chanteuse, compositrice et visionnaire est originaire d’Atlanta, en Géorgie, et a commencé à construire son public fidèle avec un EP de quatre chansons, To Die For, publié sur Soundcloud en 2018. Deux EP et deux albums studio plus tard, elle s’est imposée comme une star à suivre sur la prochaine frontière du R&B, et elle renforcera ce sentiment avec la sortie de son nouvel album très attendu, To Be Eaten Alive, son premier projet complet depuis plus de deux ans.To Be Eaten Alive est un cours magistral sur la conscience intérieure et l’art de Mariah, qui sont. intimement liés depuis le début de sa carrière. Faire de la musique, c’est comme exploiter son traumatisme , dit-elle. Malgré ce défi, l’ATLien est convaincue que la seule façon de faire de la musique avec intégrité est d’y mettre son ADN, et on en trouve des traces sur To Be Eaten Alive. Mariah plonge la tête la première dans une foule de sujets émotionnellement difficiles, qu’il s’agisse de l’incertitude romantique de Bout Mine ou de la nostalgie de 77 Degrees , un titre de 21 Savage. En plus de la profondeur familière de l’écriture de Mariah, TBEA est l’album le plus polyvalent de sa carrière à ce jour. Kaytranada se joint à la fête sur Out of Luck , un changement de rythme captivant que Mariah manie avec aisance, et Young Thug est un partenaire parfait sur Ride , la dernière chanson acoustique de l’album. Malgré sa croissance évidente, Mariah The Scientist ne s’est pas éloignée de ce qui fait sa grandeur et son unicité.Née à Atlanta, en Géorgie, à la fin des années 1990, Mariah The Scientist a commencé son voyage musical, qu’elle l’ait réalisé ou non, alors qu’elle n’était encore qu’une enfant. Son père l’a exposée à une variété de styles et de genres musicaux dès son plus jeune âge, et sa curiosité n’a fait que croître à partir de là. C’est ainsi qu’en 2022, la boucle est bouclée. Coldplay vient [à Atlanta], quelqu’un qu’il jouait pour moi quand j’étais enfant, et je fais la première partie de leur concert , se souvient Mariah. À la fin de son adolescence, elle s’installe à New York pour étudier la biologie à l’université St. Cependant, sa curiosité musicale ne s’est pas éteinte, et elle a finalement pris la décision difficile d’arrêter ses études pour poursuivre ses rêves. To Die For lui a permis de se faire une réputation d’artiste prometteuse sur le campus. Il n’a pas fallu longtemps pour que sa notoriété dépasse le cercle des étudiants de St. Je devais décider si je me réinscrivais ou non, et c’était très bien. Nous avons signé un contrat d’un million de dollars un an plus tard . C’est ainsi qu’est née la Mariah The Scientist que nous connaissons aujourd’hui.

Tarif : 28.50 – 28.50 euros.

Début : 2024-02-14 à 20:00

LA MACHINE DU MOULIN ROUGE 90 bd de Clichy 75018 Paris 75