PERSEFONE & HYPNO5E LA MACHINE DU MOULIN ROUGE Paris, 13 février 2024, Paris.

GARMONBOZIA présente PERSEFONE & HYPNO5E STELLAR CIRCUITS LAMPR3AFormé en 2001, PERSEFONE délivre un death metal progressif mêlant mélodie, complexité et agressivité. S’inspirant d’autres groupes de death metal mélodique tels que les suédois ARCH ENEMY, IN FLAMES ou encore DARK TRANQUILLITY, la formation Andorrane revient en 2022 avec un sixième album, Metanoia via Napalm Records.En 2024, ils prendront la tête d’une tournée européenne aux côtés des français de HYPNO5E et leur Cinematographic Metal. Groupe de metal expérimental alliant deux passions de ses membres : la musique et le cinéma. Les paroles de leurs chansons sont en français, anglais et espagnol, et incorporent des extraits de diverses œuvres littéraires et cinématographiques.L’ouverture de soirée sera assurée par les groupes de Metal progressif STELLAR CIRCUITS et LAMPR3A.

Tarif : 28.60 – 28.60 euros.

Début : 2024-02-13 à 18:00

Réservez votre billet ici

LA MACHINE DU MOULIN ROUGE 90 bd de Clichy 75018 Paris 75