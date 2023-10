SMASH INTO PIECES LA MACHINE DU MOULIN ROUGE Paris, 22 novembre 2023, Paris.

SMASH INTO PIECES LA MACHINE DU MOULIN ROUGE a lieu à la date du 2023-11-22 à 19:30:00.

Tarif : 30.1 à 30.1 euros.

Le groupe de rock cinématique suédois, aussi connu sous le nom de SMASH, a imposé leur identité unique depuis la sortie de leur troisième album « Rise And Shine ». Présent depuis la fondation de Smash Into Pieces, le leader mystique et incroyable batteur « APOC » est apparu pour la première fois dans le livret de leur premier album « Unbreakable », mais c’est lors de la sortie de « Rise And Shine » qu’il a réellement pris vie. Reconnus non seulement pour leur image futuriste et apocalyptique,le groupe l’est aussi pour la creation d’une mini-série cinématique “ARCADIA WORLD”, qui se déroule dans une réalité virtuelle parallèle.C’est tout cela combiné avec leurs refrains dignes d’arenas et leurs performances live mystiques qui constitue Smash Into Pieces. Voilà comment un chroniqueur a décrit leur récent concert londonien : « L’expérience de SMASH en live est comme être pris au milieu d’un cirque digital cybertronique, lorsqu’on entend toute la foule chanter comme s’ils étaient hypnotisés. » Le fait de passer la barre du demi-milliard de streams et vues combinés en 2022 et de rejoindre le Worlds Collide Tour d’Evanescence et Within Temptation n’a pas fait de mal à la réputation du groupe. 2023 s’annonce très prometteur pour Smash Into Pieces qui a participé à la compétition pour représenter la Suède à l’Eurovision, avant de rejoindre Starset sur leur tournée européenne. Désormais, le groupe prévoit de visiter à nouveau l’Amérique du Nord avant l’été, pour la première fois en tête d’afffiche. Sans oublier les rumeurs d’une potentielle troisième saison d’Arcadia World…Smash Into Pieces jouera à la Machine du Moulin Rouge (Paris) le 22 novembre prochain (concert initialement prévu à Petit Bain, déplacé en raison de la forte demande).

Metro Blanche

LA MACHINE DU MOULIN ROUGE

90 bd de Clichy Paris 75018

