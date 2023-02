LA MACHINE DES ENFANTS THEATRE COMEDIE DE LILLE – SALLE 2, 11 février 2023, LILLE.

LA MACHINE DES ENFANTS THEATRE COMEDIE DE LILLE – SALLE 2. Un spectacle à la date du 2023-02-11 au 2023-04-29 15:00. Tarif : 16.0 à 21.0 euros.

THEATRE COMEDIE SOLFERINO (1-1052439 ; 2-1052440 ; 3-1052441) PRESENTE CE SPECTACLE Un inventeur fou a créé une machine extraordinaire pour donner de la joie aux enfants. Un levier magique, un curseur théâtre et un joli bouton comptine Un levier comptine, un curseur théâtre, un bouton chanson, et une multitude de connexions surprenantes transforment rapidement la salle de spectacle en un véritable parc d’attraction. Un moment magique pour les petits qui chantent, dansent, et qui participent à un spectacle familial ludique et interactif avec des chorégraphies adaptées aux petits. Une véritable folie musicale pour les enfants ! Artistes : Matieu Martin, Barbie GP3 Metteur en scène : Michaël Dufour Michaël Dufour EUR16.0 16.0 euros

THEATRE COMEDIE DE LILLE – SALLE 2 LILLE 204 Rue Solférino 59000

Artistes : Matieu Martin, Barbie GP3

Metteur en scène : Michaël Dufour.2023-04-29.

