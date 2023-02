La Machine de Turing – Tournée LE CAC, 2 avril 2023 00:00, CONCARNEAU.

La Machine de Turing – Tournée La Machine de Turing. Un spectacle à la date du 2023-04-02 au 2023-06-04 17:30. Tarif : 27.5 27.5 euros.

LE CAC CONCARNEAU Finistère . LE THEATRE DU PALAIS-ROYAL présente ce spectacle. LA MACHINE DE TURINGUne pièce de Benoit SOLÈS Inspirée par la pièce de Hugh Whitemore : « BREAKING THE CODE » basée sur ALAN TURING : THE ENIGMA d’Andrew Hodges 4 MOLIÈRES Meilleur spectacle Théâtre Privé Auteur francophone vivant : Benoit Solès Metteur en scène Théâtre Privé : Tristan Petitgirard Comédien : Benoit Solès L’incroyable destin d’Alan Turing, le mathématicien anglais qui a brisé le code secret de l’Enigma allemande pendant la Seconde Guerre mondiale.Turing a construit une machine pensante qui se révélera être le premier ordinateur. Contraint au silence par les services secrets, il fut condamné pour homosexualité, avant de se suicider en croquant une pomme empoisonnée rappelant étrangement un célèbre logo… Vous est-il déjà arrivé de détenir un secret, un grand secret ? Non ? Dans ce cas, vous ignorez combien il peut être difficile de le garder pour soi. De toutes les choses immatérielles, le silence est l’une des plus lourde à porter. Et justement, ma vie était remplie de secrets… Avez-vous déjà entendu parler de l’Enigma ? Bien sûr que non, comment le pourriez-vous ? Alors, c’est le moment d’être bien attentif. »Le Théâtre du Palais-Royal n’est pas équipé pour l’accès aux personnes à mobilité réduite. Les accès à la salle se font par escalier sur plusieurs étages. L’accès de l’établissement est interdit aux enfants de moins de trois ans pour tous les spectacles, et ce, sans remboursement possible. Vous avez demandé l’impression des billets à domicile, nous vous rappelons qu’il est impératif de vous présenter à l’entrée du théâtre avec les billets imprimés sur feuille A4 en bonne qualité. A défaut l’accès à la salle vous sera refusé.Suite à l’activation du niveau maximal du plan Vigipirate, nous vous demandons de ne pas venir au théâtre avec des valises ou équivalent. L’accès au Théâtre du Palais-Royal est interdit à toutes les valises, tous les sacs de voyage et les sacs à dos de taille supérieure au format A3. »Les places ne sont ni reprises, ni échangées. La Machine de Turing

