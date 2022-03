La machine de Turing SEL Sèvres Catégories d’évènement: Hauts-de-Seine

**L’histoire vraie d’un homme qui a changé le monde** Alan Turing a marqué de son empreinte la science et l’histoire récente. Ce mathématicien et cryptologue de génie, inventeur de l’ordinateur, fut recruté par les services secrets britanniques pendant la seconde guerre mondiale. Il a joué un rôle majeur dans la cryptanalyse de la machine “Enigma”, utilisée par les armées allemandes : ses méthodes permirent de casser ce code et, selon plusieurs historiens, d’écourter la capacité de résistance du régime nazi de deux ans, épargnant ainsi la vie de quatorze millions de personnes. Une histoire qui resta secrète et classée secret défense jusqu’à l’an 2000. À travers ce récit, nous découvrons le destin hors-norme de cet homme injustement resté dans l’ombre, de son incroyable acharnement pour briser l’Enigma à ses travaux sur les “machines pensantes”, en passant par sa relation tumultueuse avec son amant Arnold Muray, qui provoqua sa condamnation. _Présenté par : Atelier Théâtre Actuel_ _Mise en scène : Tristan Petitgirard_ _De : Benoit Solès_ _Avec : Benoit Solès et Amaury de Crayencour_

Tarifs : TJ : 10€ • TA : 24€ • TR : 27€ • TP : 29€

Spectacle au 4 Molières avec Benoit Solès, Meilleur comédien ! SEL 47 grande rue, 92310 Sèvres Sèvres Hauts-de-Seine

