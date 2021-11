Caen Caen Caen, Calvados La Machine de Turing Caen Caen Catégories d’évènement: Caen

Calvados

La Machine de Turing Caen, 20 mars 2022, Caen. La Machine de Turing Théâtre de Caen 135 Boulevard Maréchal Leclerc Caen

2022-03-20 17:00:00 17:00:00 – 2022-03-20 18:35:00 18:35:00 Théâtre de Caen 135 Boulevard Maréchal Leclerc

Caen Calvados L’incroyable destin d’Alan Turing, le mathématicien anglais qui a brisé le code secret de l’Enigma allemande pendant la Seconde Guerre mondiale. Turing a construit une machine pensante qui se révèlera être le premier ordinateur.

L'incroyable destin d'Alan Turing, le mathématicien anglais qui a brisé le code secret de l'Enigma allemande pendant la Seconde Guerre mondiale. Turing a construit une machine pensante qui se révèlera être le premier ordinateur.

Contraint au silence par les services secrets, il fut condamné pour homosexualité, avant de se suicider en croquant une pomme empoisonnée, évoquant étrangement un célèbre logo à venir…

Contraint au silence par les services secrets, il fut condamné pour homosexualité, avant de se suicider en croquant une pomme empoisonnée, évoquant étrangement un célèbre logo à venir… Théâtre de Caen 135 Boulevard Maréchal Leclerc Caen

